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لجنة الحج المركزية بالسعودية تعلن عدم تسجيل أى أمراض أو إصابات فى يوم التروية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس لجنة الحج المركزية ، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، عدم  أى أمراض أو حالات فى يوم التروية، وقال الأمير خالد الفيصل في تصريحاته: "المملكة لم توقف الحج رغم جائحة خلال العامين الماضيين، والمتطوعون على مستوى عال من الخبرة والأداء فى خدمة الحجاج".

وأضاف: "رحب بالحجاج ونتشرف بخدمتهم في كل مكان وزمان، والمشاريع الحالية شهدت قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي"

فيما كشف عن القبض على  ناقلا لمخالفي أنظمة الحج و أكثر من 79 حملة وهمية. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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