شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج المركزية بالسعودية تعلن عدم تسجيل أى أمراض أو إصابات فى يوم التروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس لجنة الحج المركزية السعودية، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، عدم أى أمراض أو حالات فى يوم التروية، وقال الأمير خالد الفيصل في تصريحاته: "المملكة لم توقف الحج رغم جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، والمتطوعون على مستوى عال من الخبرة والأداء فى خدمة الحجاج".

وأضاف: "رحب بالحجاج ونتشرف بخدمتهم في كل مكان وزمان، والمشاريع الحالية شهدت قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي"

فيما كشف عن القبض على ناقلا لمخالفي أنظمة الحج و أكثر من 79 حملة وهمية.