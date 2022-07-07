شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تصدر 19 قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (19) قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وذلك حتى 1443/12/8هـ.



يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.