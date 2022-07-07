شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات كويتية ألمانية لمناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، في برلين اليوم الخميس، جلسة مباحثات تناولت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتنسيق والتشاور لمواجهة تحدياتها.



وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الخميس إن اللقاء يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي الذي انطلق مؤخرا بين البلدين، والذي تم الاتفاق من خلاله على استمرار التواصل والتشاور لتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.