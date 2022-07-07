شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 30 مليون دولار قيمة المشاريع الممولة من "يونيسف" ببرنامج التعاون الخماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، Adele Khodhr المديرة الإقليمية الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمناسبة زيارة العمل التي تؤديها إلى تونس، وذلك بحضور Marilena Viviani ممثلة "يونيسف" بتونس.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الخميس أنه تم خلال اللقاء استعراض الشراكة المتميزة التي تجمع تونس بالمنظمة الأممية والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية حيث وصلت قيمة المشاريع الممولة من قبل اليونيسف في إطار برنامج التعاون الخماسي للفترة 2021-2025 إلى حوالي 30 مليون دولار، لافتة إلى أن الجانبين أبرزا أهمية برامج التعاون المشتركة القائمة بين تونس و"يونيسف".

وأعرب الجراندي، عن تمنياته بالتوفيق للمسؤولة الأممية في مهامها الجديدة، مؤكدا متانة علاقات التعاون التاريخية التي تربط تونس بالمنظمة وحرص بلادنا على دعم إسهاماتها فيها.

وجدد الوزير التزام بلادنا الثابت واستعدادها لمزيد الاستثمار في مجال الطفولة ومواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة الأممية فيما يتعلّق بمسألتي الانقطاع المدرسي لدى الأطفال والعنف المسلّط على الأطفال والمراهقين.

من جانبها، نوهت المديرة الإقليمية الجديدة لـ"يونسيف" بنجاح تونس في مواجهة جائحة "كورونا" وبالتعاون المتميز مع تونس، مؤكدة التزام "يونسيف" بمواصلة العمل المشترك من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع في سائر المجالات التي تهم حقوق ورفاهية الطفل.