شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: توقيف 8 أشخاص فى قضية حادث غاز العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الأردنية، عن توقيف 8 أشخاص في قضية حادثة غاز العقبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إنهاء خدمات مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعددا من المسؤولين، وذلك على خلفية حادث ميناء العقبة الذي أودى بحياة 13 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مجلس الوزراء استمع في جلسته، التي عقدها /الأحد/، إلى إيجاز حول تقرير فريق التحقيق في حادثة العقبة، قدمه وزير الداخلية ورئيس الفريق مازن الفراية.. وأكد الخصاونة أن فريق التحقيق أنجز مهمته بمنتهى الكفاءة والمهنية، موضحا أن مخرجات عمل الفريق تضمنت مجموعة من الإجراءات بما فيها إنهاء خدمات مجموعة من الأشخاص المعنيين مباشرة بالحادثة، ومنهم مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني وعددا من المسؤولين في الشركة ومدير عام الهيئة البحرية.