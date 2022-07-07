شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين: أكثر من 1760 متطوعا ينفذون 30 ألف ساعة تطوعية بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مساعد مدير عام تنسيق الأعمال التطوعية في المسجد الحرام عادل بن رجا الله الجهني إن متطوعي ومتطوعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي البالغ عددهم 1760 متطوعًا بالمسجد الحرام نفذوا 30 ألف ساعة تطوعية في الأعمال والمبادرات الإنسانية والتخصصية التي أطلقتها وكالة الشؤون الاجتماعية والتطوعية.



وأضاف مساعد مدير عام تنسيق الأعمال التطوعية في المسجد الحرام عادل بن رجا الله الجهني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس أن ذلك يأتي تماشيا مع الخطط الميدانية والتشغيلية، وأعمال المساندة لاستقبال الحجاج في المسجد الحرام للعام الحالي 1443هــ.



وأوضح أن الرئاسة مكنت المتطوعين من العمل في البيت العتيق، لخدمة الحجاج، وفق رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول العام (2030)، مبيناً أن الأعمال التطوعية تقدم في إطار مؤسسي وتنظيمي متكامل، يحقق من خلاله أعلى معايير الجودة وأهداف البرامج التطوعية الإنسانية والتخصصية.



وأكد أن الرئاسة أتاحت العمل التطوعي في عدد من المجالات الخدمية والإنسانية والتخصصية، شملت المجالات التخصصية حلقات تحفيظ القرآن الكريم، والخدمات الهندسية، والترجمة واللغات والإحصاء، والإنسانية التي تقدم لذوي الإعاقة، ودفع عربات كبار السن، وتنظيم الحشود، وتنظيم الممرات، والإرشاد المكاني ومرافقة التائهين.