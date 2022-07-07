شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تنهى الاستعدادات لترجمة خطبة عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة فى إدارة البنية الرقمية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، رفع سرعات دوائر الربط والإنترنت، فى مقرات بث ترجمة خطبة عرفة.

وأشار مدير إدارة البنية الرقمية المهندس أسامة بن علي الزهراني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، إلى أن الإدارة قامت برفع سرعة دائرة الإنترنت إلى 300Mbps، وذلك تزامنًا مع البث المباشر لخطبة عرفة بالصوت والصورة وترجمتها فوريا إلى 14 لغة.

وأوضح أن الإدارة قامت بعمل كافة الاختبارات اللازمة، للتأكد من سلامة الاتصال والنقل، بين مسجد نمرة وموقع البث الرقمي بمبنى الشلر.