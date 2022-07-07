شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يصادق على انضمام سوريا للاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الخميس، قانونا بالمصادقة على انضام بلاده إلى الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية.