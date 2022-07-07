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الكويت تشكل لجنة لتقصى حقائق التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين

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القاهرة - سامية سيد - أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قرارا يقضى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين.

وقالت الداخلية الكويتية فى بيان، اليوم الخميس، إن اللجنة مكونة من عدة جهات حكومية وجهات أخرى فاعلة في المجتمع المدني لضمان الحيادية فى تقصى الحقائق وكشف عمليات التلاعب التى تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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