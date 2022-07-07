شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشكل لجنة لتقصى حقائق التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قرارا يقضى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين.

وقالت الداخلية الكويتية فى بيان، اليوم الخميس، إن اللجنة مكونة من عدة جهات حكومية وجهات أخرى فاعلة في المجتمع المدني لضمان الحيادية فى تقصى الحقائق وكشف عمليات التلاعب التى تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.