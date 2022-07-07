شكرا لقرائتكم خبر عن مصحف الحرمين يضم عدة خدمات وتسجيلات خدمة للحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي تطبيق (مصحف الحرمين)، ويعرض التطبيق نسخة عالية الدقَّة من النسخة المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية حفص عن عاصم، أوضح ذلك وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.



مصحف الحرمين

ومن أهم مميزاته التلاوات: ويحتوي تطبيق (مصحف الحرمين) على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم، لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام (1441ه)، ويسعى التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.

ويحتوي تطبيق (مصحف الحرمين) على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم، لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام (1441ه)، ويسعى التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.

ويحتوي على «التفسير الميسر» الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.



تلاوات لائمة الحرمين

ويتميز (مصحف الحرمين) بخاصية الإشارة المرجعية (الفاصلة) لمواضع التوقف على مستوى الصفحة. وخاصية تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآية. واستعراضها في شاشة واحدة، لسهولة الرجوع إليها في أي وقت، يتيح خدمة مشاركة الآيات القرآنية، سواء كان على مستوى الصفحة كاملة، أو آية محددة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما صمم فهرس القرآن الكريم ليسهل على المستخدم التنقل داخل المصحف سواء بالأجزاء، أو بأسماء السور، أو برقم الصفحة.