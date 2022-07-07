شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب باتفاق تثبيت الهدنة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية السعودية باتفاق تثبيت الهدنة فى اليمن، مؤكدة أهمية فتح المعابر الإنسانية فى تعز .

وثمنت الخارجية السعودية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية التى ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشيًا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة فى مارس 2021م لإنهاء الأزمة فى اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل، مشددة على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمنى الشقيق .

وأكدت أن الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل فى اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، مشيرة إلى أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزى اليمنى لصرف رواتب المدنيين.

