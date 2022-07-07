تعرف على الخطوات القادمة بعد استقالة جونسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بعد حوالي شهر على نجاته من تصويت حجب الثقة عنه، من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، استقالته من منصبه. فما هي الخطوة التالية؟



وحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز" ستحدد لجنة حزب المحافظين لعام 1922، المكونة من أعضاء البرلمان المحافظين الجدول الزمني لانتخاب زعيم جديد للحزب. وعلى أي فرد يريد الترشح للمنصب أن يتم ترشيحه من قبل ثمانية من زملائه.

وإذا تقدم أكثر من عضوين في البرلمان ترشحهم، وحصلوا على ترشيحات كافية، فسيتم إجراء سلسلة من الاقتراعات السرية على أن يتم استبعاد الفرد الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات بعد كل جولة حتى يبقى اثنان من المرشحين.

وعندما يتبقى نائبان فقط في السباق، يتعين على أعضاء الحزب اتخاذ قرارهم قبل الموعد النهائي الذي تحدده لجنة 1922، على أن يصبح الفائز زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء.

وذكرت أنه بافتراض أن الزعيم الجديد كان قادرا على كسب ثقة مجلس العموم ، فلن يطلب منهم الدعوة إلى انتخابات عامة. ومع ذلك، يمكن للزعيم الجديد أن يختار الدعوة لإجراء انتخابات إذا أراد تأمين تفويضه.

ونظرا لأن العملية قد تستغرق عدة أسابيع وما زال حزب المحافظين يتمتع بحكومة أغلبية، يمكن لمجلس الوزراء ترشيح رئيس وزراء مؤقت قبل أن يعقد الحزب مسابقة قيادية مناسبة لاختيار خليفة دائم لجونسون.