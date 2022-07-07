تحذير جديد من مخاطر التفشي حول كورونا وجدري القرود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العالم، وحذّر من ارتفاع الإصابات.



وأشار أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة، الأربعاء، إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 30%، مضيفا أن المنظمة تتابع ظهور سلالة فرعية جديدة في الهند تسمى "BA.2.75".

وأوضح أن هناك بعض العوامل التي تفاقم من التحدي الحالي، وفي مقدمتها انخفاض عدد الاختبارات التي تجرى وبما لا يعطى صورة حقيقية عن مدى انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن تحديات عدم وصول اللقاحات والعلاجات بالشكل المطلوب إلى البلدان الفقيرة ما زالت قائمة.

وحذر أدهانوم من أن كل موجة جديدة من الفيروس تؤدي إلى إصابة المزيد من الأشخاص بـ"كوفيد" طويل الأمد.

وشدد أدهانوم على أهمية تلقيح الفئات الأكثر ضعفًا مثل المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في المجال الصحي بالجرعات التعزيزية.

ولفت إلى أن هذه التحديات وكذلك مشكلة إتاحة مضادات الفيروسات الفموية الجديدة، تقتضي اتخاذ إجراءات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي مع استمرار استخدام الأدوات الموجودة للوقاية من الفيروس وتطويرها.

في سياق آخر، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، عن شعوره بالقلق إزاء حجم فيروس جدري القرود وانتشاره، مشيرا إلى تسجيل 6 آلاف حالة في 58 دولة.

وتابع: "تُعد أوروبا المركز الحالي لتفشي المرض، حيث سجلت أكثر من 80% من الحالات على مستوى العالم، وفي أفريقيا تظهر الحالات في البلدان التي لم تتأثر من قبل، بينما يتم تسجيل أرقام قياسية في الأماكن التي لديها خبرة مسبقة مع الفيروس".

وقال أدهانوم إنه سيجتمع مع لجنة الطوارئ بالمنظمة في 18 يوليو الحالي أو في موعد أقرب، لبحث تطورات انتشار الفيروس، مؤكدا أن المنظمة ستعمل على أن تكون اللقاحات لهذا المرض متاحة.