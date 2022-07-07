شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية على طول الطريق الرابط بين مدينتى بلعد وجوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الجيش الصومالى، اليوم الخميس، عملية عسكرية على طول الطريق الرابط بين مدينتى بلعد وجوهر بولاية هيرشبيلى.

وقال قائد العملية من الكتيبة الثالثة من الفرقة 27 للجيش الوطني اللواء أبشير محمود محمد، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، إن الهدف من العملية العسكرية تطهير الطريق من فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى إلى إلحاق الأذى بالمارين والسكان المحليين، مضيفا أن القوات نجحت أثناء تنفيذ العملية العسكرية فى تصفية عناصر من الفلول.

وأضاف قائد العملية أن الهدف من العملية هو منع الإرهابيين من زرع ألغام أرضية على الطريق الذى يربط مدينة جوهر بمناطق البلاد، داعيا سكان المنطقة إلى التكاتف والتعاون مع قوات الجيش الوطني في حربها على الإرهاب.

الجدير بالذكر أن الجيش الصومالى قد كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.