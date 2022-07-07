شكرا لقرائتكم خبر عن لرغبته فى التقاعد.. النائب العام الكويتى يتقدم باستقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى باستقالته إلى وزير العدل جمال الجلاوى، لرغبته فى التقاعد.

وقال العسعوسي -في الاستقالة الموجهة لوزير العدل الكويتى وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية اليوم الخميس، : "عملت في محراب العدالـة مـا يربو على 40 عامـا تـدرجت خلالها في مناصب النيابة العامـة إلى أن أولاني أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، شرف حـمـل أمـانـة منصب النائب العام، في فترة عصيبة من تاريخ دولتنا الغالية" .

وتابع "يـوم الثلاثاء 5 يوليو الجاري، خـلال إجازتي الدوريـة، علمت أن المجلس الأعلى للقضاء الكويتي في اجتماعه الذي تلقى من وزير العدل كتابا، بترشيحي لشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، وهو ترشيح، فضلا عن تعارضه مع التقاليد، والأعراف القضائية المستقرة، باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام، لا يليق بمـن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة".

وأضاف: "فإنني أتقدم باستقالتي، معلنا عن رغبتي في التقاعد اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، مع كل التمنيات الطيبة لوطننا العزيز، وقيادته، وشعبه المعطاء، بكل التقدم والازدهار".