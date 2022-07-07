شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تدعو الأحزاب السياسية لاجتماع تشاورى تحضيرا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الداخلية الموريتانية رؤساء الأحزاب السياسية، لحضور اجتماع تشاورى يوم الثلاثاء، القادم للتحضير التشاركى للانتخابات المقبلة.

وذكرت صحيفة الوطن الموريتانية اليوم الخميس، أن الدعوة وجهت لـ 25 حزبا، موضحة أن جدول أعمال الاجتماع سيتمحور حول تصورات الأحزاب ومقترحاتها المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة.

وشكلت الحكومة الموريتانية في ختام اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال أمس الأول لجنتين فنيتين لدراسة التحضيرات القانونية والتنظيمية واللوجستية؛ على أن تقدما اقتراحاتهما نهاية شهر يوليو 2022، فيما تنظم موريتانيا العام القادم الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية.

