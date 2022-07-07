شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات كويتية فرنسية تتناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري مع وزير الدولة المنتدب في وزارة الخارجية الفرنسية للتجارة الخارجية والاستقطاب أوليفييه بيشت في باريس جلسة مباحثات تناولت تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ومعالجة آثارها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في ظل الحوار الاستراتيجي الذي انطلق مؤخرا بينهما.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من أوجه علاقات الصداقة بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ومعالجة آثارها والاتفاق على التحرك المشترك والتنسيق بين البلدين.