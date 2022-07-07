شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج السعودية" تعفى قيادات بإحدى الشركات للتقصير في خدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحجّ؛ لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان لها إنه بناء على ما تم ملاحظته من فرق الرصد الميدانية لوزارة الحج والعمرة، فقد تم إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب، حيث أن الوزارة تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها.

وأكدت وزارة الحج السعودية على متابعتها لجميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج، ورصدها لكافة المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، بضرورة تيسير تقديم الخدمات الهم، وفق إجراءات تسهل تأديتهم لنسكهم.

وشددت وزارة الحج السعودية أنها لن تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعيا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.