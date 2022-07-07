اخبار الخليج

أمطار غزيرة.. سلطنة عمان تحذر المواطنين من طقس سيئ أيام الخميس والجمعة والسبت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة.. سلطنة عمان تحذر المواطنين من طقس سيئ أيام الخميس والجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الطيران المدنى بسلطنة عمان تحذيرا شديد اللهجة  للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية فقد قالت الهيئة العمانية :تشهد الايام الثلاثة القادمة " الخميس والجمعة والسبت" هطول غزير للأمطار الرعدية والتي قد تتراوح غزارتها فى بعض المناطق من 20 إلى 80 مليمترًا.

كما شددت هيئة الطيران المدني العمانى علي ضرورة تجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا