شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة.. سلطنة عمان تحذر المواطنين من طقس سيئ أيام الخميس والجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الطيران المدنى بسلطنة عمان تحذيرا شديد اللهجة للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية فقد قالت الهيئة العمانية :تشهد الايام الثلاثة القادمة " الخميس والجمعة والسبت" هطول غزير للأمطار الرعدية والتي قد تتراوح غزارتها فى بعض المناطق من 20 إلى 80 مليمترًا.

كما شددت هيئة الطيران المدني العمانى علي ضرورة تجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.