شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول فوج من حجاج الداخل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلَ المجلسُ التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وملاك شركات حجاج الداخل أولَ فوجٍ لضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، فى طريقهم لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله المويهي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويتوجه حجاج بيت الله الحرام غداً الخميس الثامن من شهر ذي الحجة إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - محرمين على اختلاف نسكهم - متمتعين وقارنين ومفردين - .