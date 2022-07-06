شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني جزائرى: جيشنا أبرز قدراته وجاهزيته خلال الاحتفال بعيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد القادر بريش عضو البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، أن عيد الاستقلال في الجزائر أو استعادة السيادة الوطنية هو أغلى عيد للأمة الجزائرية، لأنه يرمز إلى التضحية من أجل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن عيد الاستقلال هو استذكار مآثر الشهداء الذين قدموا أعلى ما يملكون وهي دماؤهم وأرواحهم الزكية الطاهرة كي ينعم الجزائريين بالحرية.

وأشار البرلماني الجزائري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن عيد الاستقلال في رمزيته هو عنوان فخر واعتزاز للشعب الجزائري الذي تمكن من دحر وهزيمة المستعمر الفرنسي بعد 132 عاما من احتلال الأراضي الجزائرية، لافتا إلى أن الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال تم بشكل متميز هذا العام بتنظيم استعراض عسكري لإبراز قدرات الجيش الوطني الشعبي الجزائري "سليل جيش التحرير" وجاهزيته للدفاع عن البلاد.

ولفت إلى أن إبراز مستوى العتاد العسكري والتطور التكنولوجي ومستوى الجاهزية العالية بعد 60 عاما من الاستقلال يؤكد أن الجزائر استطاعت امتلاك مظاهر وعناصر الدولة المتمثلة في قوة جيشها الذي يستمد قوته من تلاحم الشعب، مؤكدا أن الجيش الجزائري يحمي البلاد من أي تهديد مهما كان مصدره من خلال استلهام معاني التضحية من تضحيات شهداء الجزائر.

واحتفل الشعب الجزائري، أمس الثلاثاء، بالذكرى الستين لعيد الاستقلال بتنظيم أضخم استعراض عسكرى في البلاد منذ 33 عاما، وذلك تخليدا للذكرى العزيزة على قلب كل جزائري وهى نهاية الاستعمار الفرنسي بعد 132 عاما وبعد حرب استمرت ثماني سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، توقف القتال بعد توقيع اتفاقيات إيفيان التاريخية في 18 مارس 1962 التي مهّدت الطريق لإعلان استقلال الجزائر في الخامس من يوليو من العام نفسه.

بدوره، أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن بلاده تعيش مشهدا مهيبا، وفاء للشهداء، مشيرا في كلمته الافتتاحية بمناسبة الاحتفال الضخم للذكرى الـ60 للاستقلال، أنها تضفي وجها استثنائيا.

وجدد الرئيس الجزائرى تقدير الأمة لدرع الجزائر الجيش الوطني الشعبي، مع الاعتزاز لما أحرزه من مكاسب وانجازات عظيمة وعميقة، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري يقف إلى ما آل إليه الجيش الجزائرى من علوم وتكنولوجيا في المجال العسكري.

وتمّ إعلان استقلال الجزائر بعد أيام من استفتاء لتقرير المصير وافق فيه 99,72% من الناخبين على الاستقلال.

ومنذ الجمعة أغلقت السلطات الجزائرية المدخل الرئيسي لشرق العاصمة على طول 16 كل للسماح للجيش الجزائري بإجراء التدريبات على الاستعراض العسكرى الذى جرى تنظيمه اليوم.