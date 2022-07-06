شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يدشن مشروع "الإنعاش القلبى" بمساجد منى وعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة فى الحج والعمرة والزيارة، اليوم الأربعاء، فى مسجد الخيف بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودى مشروع تركيب أجهزة الإنعاش القلبى فى مساجد المشاعر المقدسة، وذلك بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودى الدكتور جلال بن محمد العويسى، وعدد من وكلاء ومنسوبى الوزارة.

ويهدف المشروع إلى توفير أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية فى مساجد المشاعر المقدسة يستخدمه منسوبى المساجد ممن خضعوا للتدريب المناسب- بشكل سريع على المرضى الذين يعانون من بعض المشاكل القلبية ريثما تصل سيارة الإسعاف، وهو ما يعزز فرص البقاء على قيد الحياة فى إطار الحرص على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فى تصريحات صحفية له عقب مراسم التدشين أن مشروع تركيب أجهزة الإنعاش القلبى فى مساجد المشاعر المقدسة يأتى بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودى وتزامنا مع بدء موسم الحج لهذا العام اتساقاً مع التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين و ولى العهد اللذين يحرصان على صحة وسلامة ضيوف الرحمن ويؤكدان على أهمية تسخير كل الإمكانيات والسبل لسلامتهم وراحتهم.

وقدم "آل الشيخ" الشكر لخادم الحرمين و ولى العهد على ما يلقى المسلمين فى هذه البلاد المباركة من عناية كبيرة جداً تتمثل على جميع الأصعدة سواءً لتأمين السُبل أو الخدمات الصحية والإسعافية، والاعاشة ووسائل الطب والسلامة وتأمين الناس فى حياتهم وأمنهم, مشيداً بالجهود التى تبذلها مختلف قطاعات الدولة لتأمين الحجاج والحرص على سلامتهم وأمنهم والذى وصفها بأنها مهمة وشرف عظيم يتسابق عليها جميع أبناء المملكة المخلصين.

من جهته، قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودى الدكتور جلال بن محمد العويسى الشكر والتقدير لمعالى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على دعمه لهذا المشروع ومباركته لتدشينه فى مساجد المشاعر المقدسة, مؤكداً أن ذلك يجسّد حرص الوزارة أمن وسلامة وحجاج بيت الله الحرام وكى تكون المساجد آمنة ومزدة بجميع وسائل السلامة, منوهاً إلى أن الشراكة مع الوزارة شملت تركيب الأجهزة وتدريب منسوبى المساجد والمشرفين على آلية التعامل مع هذه الأجهزة وهى شراكة تتوافق مع الرؤى والتوجيهات التى تتطلع لها القيادة الرشيدة وفق رؤية 2030.

وتأتى تركيب هذه الأجهزة فى مساجد المشاعر المقدسة فى إطار جهود الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن بتوجيهات ومتابعة معالى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والمتمثلة فى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التى سخرت كل الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن، منها توفير خدمات طبية وإسعافيه على أعلى مستوى وعبر أحدث التقنيات والأجهزة.