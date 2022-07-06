شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وسلطنة عمان يعلنان تفعيل اتفاقية النقل البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليمن وسلطنة عُمان، تفعيل اتفاقية النقل البرى لسماح دخول المركبات والسيارات والشاحنات والحافلات اليمنية لأراضي السلطنة، لغرض التبادل وتنمية العلاقات التجارية بما يمثل نقلة نوعية في مسار علاقات التعاون الثنائي بين اليمن وسلطنة عمان.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني الدكتور نجيب العوج، مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي، إلى عدد من المرافق الحيوية بقطاع النقل واللوجستيات بولاية صلالة العمانية، حيث شملت الزيارة، مطار وميناء صلالة، للاطلاع على تجربة سلطنة عمان في قطاع الطيران المدني ومراحل تطوير الميناء والإمكانيات المتاحة لتسيير خط ملاحي مباشر بين صلالة ومينائي عدن والمكلا، والاستماع إلى الفرص الاستثمارية المستقبلية في المنطقة الحرة بصلالة وجاهزية البنية الأساسية في تلبية احتياجات المستثمرين بالإضافة إلى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.



وبحث الوزيران فرص جذب الاستثمارات اليمنية في القطاعات المختلفة، خاصة بقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومناقشة أوجه التعاون بين مركزي الأرصاد الجوية في البلدين والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بمجال نقل معلومات الأرصاد والتنبؤ المبكر لأي ظواهر جوية محتملة من العواصف والأعاصير.