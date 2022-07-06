شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يتسلم رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.



جاء ذلك خلال استقبال تبون، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، للمؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر لحضور الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لعيد الاستقلال.



وتحي الجزائر الذكرى الستين لاستقلالها من الاستعمار الفرنسي في الخامس من يوليو ١٩٦٢، تحت شعار "تاريخ مجيد وعهد جديد"، من خلال احتفالات ضخمة واستعراض عسكري.