شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يتفقد مشعر منى لمتابعة استقبال ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الـ7 من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، مقر الوزارة في مشعر منى، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن قبل توافدهم لقضاء يوم التروية في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة كافة السبل ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وتجول بن عبد العزيز، في مقر الوزارة بمشعر منى على كافة الإدارات واللجان العاملة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم والتجهيزات، كما تابع سير الأعمال مستمعاً من المسؤولين على الاستعدادات النهائية لبدء استقبال ضيوف الرحمن ليوم التروية.

كما تفقد العيادة الطبية وكبائن تلقي الاتصالات، وتابع آلية استقبال المكالمات عبر الهاتف المجاني المُخصص لضيوف الرحمن، وآلية عمل خدمة الرد الآلي للفتاوى (8002451000) وعمل المترجمين وسير البرامج الدعوية والإرشادية عبر التقنيات الحديثة التي تقدمها الوزارة طيلة موسم الحج بمشاركة عدد من العلماء والدعاة، كما تفقد المركز الإعلامي المتخصص لنقل وتغطية أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة المقدمة لضيوف الرحمن.

وحث " آل الشيخ " المشاركين في خدمات ضيوف الرحمن على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الديار المقدسة، من أجل أداء الركن الخامس من أركان الإسلام رافعاً الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله- على توجيهاتهم السديدة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.