شكرا لقرائتكم خبر عن إدارج 4 مواقع ومعالم أثرية يمنية على قائمة التراث فى العالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت منظمة العالم الإسلامى للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" اليوم الأربعاء، أربعة مواقع ومعالم أثرية يمنية على قائمة التراث فى العالم الإسلامى، فى ختام اجتماع لجنة التراث فى المنظمة فى العاصمة المغربية الرباط.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن سفير اليمن لدى المغرب عزالدين الأصبحى، قد تسلم من مدير عام الإيسيسكو الدكتور سالم المالك، ووزير الثقافة المغربي الدكتور محمد بنسعيد، درع وشهادات تسجيل المواقع في احتفالية دولية كبرى.

وأوضح السفير اليمني أن القائمة ضمت أربعة مواقع ومعالم من التراث اليمني، جمعت بين المعالم الطبيعية والمواقع الأثرية والتراث اللامادي، وهي أرخبيل سقطرى، وقلعة صيرة بعدن ، والغناء الصنعاني، ونخيل التمر، والمعارف والمهارات والتقاليد والممارسات، مشيرا إلى أن ذلك

يعد جزءا من قائمة أخرى سيتم العمل عليها من أجل صون التراث اليمني ومختلف المعالم الأثرية خاصة المهددة بالخطر.