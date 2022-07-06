وكالة الأنباء السودانية: البرهان يصدر مرسوما بإعفاء 5 من أعضاء مجلس السيادة

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القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوما دستوريا بإعفاء 5 من أعضاء مجلس السيادة المدنيين.

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال مجلس السيادة الانتقالي في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إن الأعضاء الخمسة المعفيين هم: رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، يوسف جاد كريم محمد علي، سلمى عبد الجبار المبارك، عبد الباقي عبد القادر الزبير، وأبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم.

وعقد البرهان اجتماعا مع الأعضاء الخمسة وشكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة واجتهاد من أجل خدمة المواطنين، وأعرب عن أمله في استمرار عطاء الأعضاء المعفين من مهامهم في ميادين العمل العام المختلفة"، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.