شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطاقة الذرية: مصر وضعت استراتيجية بحثية تتوافق مع معايير التكنولوجيا النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية عمرو الحاج على حرص مصر على وضع استراتيجيتها البحثية والعلمية لتتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية واستخدامات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية بما يتناسب مع تطلعات البلاد حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية سواء علميا أو طبيا أو صناعيا او زراعيا.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع كبار المسؤولين العرب حول تأسيس بنية تحتية للاستعداد للطوارئ النووية اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الهيئة سعت لتعزيز قدراتها في مجال الرصد الاشعاعي البيئي والتأهب لمواجهة المخاطر النووية وسبل التصدى لها.

وأشار إلى تطوير البنية التحتية للطوارئ النووية وبناء القدرات الوطنية التقنية للتحاليل الاشعاعية والنووية والتدريب المستمر لفرق التدخل الفنية على المستوى الوطني بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية لانشاء مركز متميز لبناء القدرات على مستوى الدول العربية لتحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية.

ودعا الدول العربية إلى بناء واستكمال قدراتهم الوطنية في مجالات الطواريء النووية والاشعاعية من رصد وتقييم وتصدى للمخاطر المحتملة والعمل على استدامة عمل البنى التحتية عبر موارد بشرية مؤهلة قادرة على إدارة هذة المنظومات.