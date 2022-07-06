موسكو تدعم مطار "فوستوتشني" الفضائي بمنشآت ووسائل نقل جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي سيحصل على منشآت ووسائل نقل حديثة ومميزة.



وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة دميتري روغوزين: "أعد مصنع (ukvz) الروسي خطة لصنع عربات ترام من طابقين لتعمل في مطار فوستوتشني الفضائي، هذه العربات ستتميز بتصميم خاص وأشياء تذكّر بعلوم الفضاء".

وأضاف "لدينا في روس كوسموس مشروع رائع لتسيير قاطرات ترام من طابقين في المطار المذكور، هذا المشروع يعتبر مشروع قطار مترو بسيط سيحصل على عدة عربات مميزة التصميم".

وتبعا لروغوزين فإن سرعة القاطرات الجديدة ستصل إلى 100 كلم/سا، وفي المرحلة الأولى ستعمل على السكك الموجودة حاليا، وبعدها سيتم استحداث سكك خاصة لها لتوفير سرعات عالية.

ومن جهة أخرى كانت شركة Success Rockets الروسية الخاصة قد أعلنت عن نيتها استحداث منشآة جديدة في المطار المذكور لإطلاق الصواريخ الفضائية، وأشارت إلى أنها تتشاور مع "روس كسموس" في هذا المجال.

وحتى عام 2025 من المفترض أن يبنى في المناطق القريبة من المطار 35 مبنى مجهزة بشقق سكنية، إضافة إلى مدرستين، و 4 دور حضانة، ومركزين تجاريين، ومنشأتين رياضيتين، سيستفيد منها العاملون في المطار وأسرهم.