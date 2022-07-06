معهد "روس آتوم"يقترح طريقة جديدة لمكافحة مرض باركنسون.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

يعمل خبراء معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة للمواد غير العضوية،التابع لمؤسسة "روس آتوم"، على ابتكار محفز عصبي لمكافحة مرض باركنسون.



وتشير صحيفة "سترانا روس آتوم"، إلى أن "المعهد يعمل على ابتكار محفز عصبي يخاط بالدماغ ويزيل أعراض أمراض الجهاز العصبي المركزي- مرض باركنسون (الرعاش)، الذي يصيب النوى تحت القشرية للدماغ. ومن أجل إزالة اعراض المرض يجب استعادة التبادل العصبي. والحل الأمثل في هذه الحالة هو محفز عصبي، يرسل نبضات ذات تردد معين وشدة تيار إلى هذه النوى. وتزرع الأقطاب الكهربائية في دماغ المريض على عمق 16 سم. والسلك الرابط بين القطب الكهربائي ومولد النبضات يمر تحت جلد الرأس والعنق، حيث يوضع المولد في منطقة تحت الترقوة. وعندما يعمل المولد تبدأ النوى بنشاطها الطبيعي وتزول أعراض مرض باركنسون". بحسب الدكتور إيفان فيدورينكو، أخصائي طب وجراحة الأعصاب.

وتشير الصحيفة، إلى أن التدخل الجراحي في روسيا يستخدم على نطاق واسع في علاج مرض باركنسون، ولكن المشكلة هي أنه لا توجد حاليا جهة تنتج المحفزات العصبية. كما أن المشكلة الثانية هي أن الأقطاب الكهربائية يجب أن تكون مرنة جدا ومتينة وفائقة التوصيل. ويعمل المعهد حاليا على تجاوز جميع هذه المشكلات.