شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية، مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، والتي تهدف لجذب أفضل الشركات الرقمية في العالم.

وحسب موقع العين الإماراتى، أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الأربعاء ضمن مؤتمر صحفي خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً".

أضاف أن حوافز الشركات الرقمية تشمل تنظيم عملية إصدار التأشيرات والوصول على نحو أسرع للنظام المالي والمصرفي.

وقال الزيودي "نحن نتحول من مركز إقليمي إلى مركز عالمي. نتنافس الآن مع الكبار. كانت المنافسة في الأعوام الماضية مع المنطقة، والآن نتحرك لنصبح مركزا عالميا".