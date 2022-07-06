شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع كبار المسئولين العرب لتأسيس بنية تحتية للاستعداد للطوارئ النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع كبار المسؤولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتناول الاجتماع آفاق التعاون العربي في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والاشعاعية وتأسيس الشبكة العربية للرصد الاشعاعي والانذار المبكر.

كما يستعرض بعض التجارب في التعامل مع المخاطر النووية والاشعاعية، منها تجربة مجلس التعاون الخليجي وكذلك دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من الحوادث الاشعاعية.