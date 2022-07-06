شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى على تثبيت الهدنة خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى فى لجنة التنسيق العسكرية، المجتمعون بالعاصمة الأردنية عمان اتفقوا على الالتزام بتثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى.

وأفاد المبعوث الأممي الخاص إلى المين هانس جروندبرج - فى بيان نقلته قناة (اليمن الإخبارية) اليوم الأربعاء، بأن الطرفين اتفقا في الجلسة التي ترأسها المستشار العسكرى للمبعوث الخاص، العميد أنتوني هايوارد، على تشكيل غرفة التنسيق المشترك للتهدئة واحتواء أي تصعيد محتمل للعمليات القتالية فى الوقت المناسب لضمان صمود الهدنة الإنسانية في البلاد، مضيفًا أنه تم تعيين مجموعة عمل لتباشر النقاشات الفنية المفصّلة والمباشرة لتوحيد المقترحات فى هذا الصدد.

وأكد المبعوث الأممى إلى اليمن، أن نجاح الهدنة يعتمد فى النهاية على بناء الثقة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لمواصلة تعزيز الالتزام بالهدنة خلال فترة العيد، مرحبا بالتزام لجنة التنسيق العسكرية بالعمل من أجل خفض التصعيد بشكل فعّال.

وشدد جروندبرج على أن ضباط الارتباط الذين يمثلون الأطراف في لجنة التنسيق العسكري، وافقوا على تثبيت الهدنة الحالية من خلال تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد الأنشطة العسكرية في الميدان.

من جانبه، أشار العميد هايوارد إلى مواصلة الجهود المشتركة للحد من القتال واستمرار اتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف معاناة اليمنيين.