شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج.

السعودية السعودية توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان كذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع). كما يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.



الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

شديد الحرارة نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية . حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الكويت: