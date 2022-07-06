شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبحث مع لبنان وبريطانيا والمجر سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحثت البحرين، مع لبنان وبريطانيا والمجر، في لقاءات منفصلة، علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني التقى بوزير الخارجية وشؤون المغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بو حبيب، على هامش مؤتمر حرية الدين أو المعتقد الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، حيث بحثا علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خدمةً للمصالح المتبادلة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي لقاء آخر، بحث الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مع الممثل الخاص لرئيس الوزراء ووزير جنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة اللورد طارق أحمد، علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو، والسبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق التطلعات المشتركة وتعود بالخير والمنفعة عليهما.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين أصحاب الديانات والمعتقدات، وفي كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ الحريات العامة.

وفي سياق مشابه، اجتمع وزير الخارجية البحريني مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر بيتر سيارتو؛ لبحث مسار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات في إطار حرص البلدين على تنميتها إلى مستويات أشمل بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.