عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادة والي وأزمة مترو كلية البنات.. متهمة بسرقة رسومات فنان روسي

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

اتهم فنان روسي يدعى جورجي كوراسوف، الرسامة التشكيلية غادة والي، باستخدام لوحاته في مترو الأنفاق بالقاهرة دون إذنه أو ذكر اسمه.



ونشر الفنان الروسي جورجي كوراسوف عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك قائلا: "استخدموا لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني أو حتى ذكر اسمي!".

وأوضح الفنان الروسي الشهير أنه تواصل مع صحفية مصرية تدعى أماني إبراهيم، واكتشف من خلالها الأمر، وهو في انتظار رد رسمي بشأن ما حدث في اللوحات.

وغادة والي من مواليد عام 1990 وتخرجت في الجامعة الألمانية، وتم تكريمها في منتدى شباب العالم بمصر، وتقديمها باعتبارها تم اختيارها من قبل مجلة فوربس العالمية لتكون من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم تحت سن الثلاثين خلال عام 2017، كما حصلت على عدد من الجوائز العالمية في مجال تصميم الجرافيك، وأصغر متحدثة عربية في تيد جلوبال 2017.

نقابة الفنانين التشكيليين ترد على أزمة غادة والي

نشرت صفاء القباني نقيب التشكيليين عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بيانا قالت فيه إن المصممة غادة والي ليست عضو نقابة الفنانين التشكيليين ولم أتشرف بسيادتها ولا أعرفها".

وتابعت القباني في بيانها تعليقا على أزمة غادة والي في اتهامها بسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف قائلة: "إن ما حدث من استنساخ لأعمال فنان روسي دون تصريح منه، يعد تعدي عليه وعلى حقوق الملكية الفكرية، ولا يجوز أن يستخدم أحد أعمال أحد إلا بعد أخذ إذنه وكتابه اسمه مشاركا في العمل".

وأكدت القباني في بيانها أن غادة والي ليست فنانة جداريات، وأن مصر لديها العديد من كبار الفنانين من أصحاب المدارس في التصوير الجداري، كما أشارت إلى الشباب الموهوبين في أقسام ديكور العمارة الداخلية والفنون التعبيرية.

تهمة جديدة تلاحق غادة والي

ونشر حساب باسم هيثم الصدفاوي يتهم غادة والي بأنها ليست المرة الأولى التي تستولي فيها غادة والي على أعمال الغير، ونشر على صفحته قائلا: "كان في سبع بنات شاطرين مجتهدين، موهوبين، دينا - ياسمين - ناريمان -سارة -حبيبة - نورهان -ياسمينا .. البنات دول من كام سنة، كانوا شغالين على تصميم دعاية سياحية لمدينة الأقصر، ثم نزلت عليهم بنت بالباراشوت اسمها غادة والي، قعدت معهم أسبوعين ومشيت، البنات كملوا في المشروع، وفعلا ظهر للنور، لكنه لم يحقق الانتشار".

وتابع: "بعد سنة، فوجئ البنات دول، بأن التصميم الخاص بهم تم استخدامه في الافتتاحية السياحية لطريق الكباش، منسوب لمين؟.. لغادة والي، صاحبتهم اللي جت قعدت أسبوعين ومشيت.. غادة طلعت تقول التصميم بتاعي ملكي، أنا اللي رسمته من افكاري، ومفيش حد اشترك معايا، وعلشان الافتتاحية كانت عالمية، والبنات مش عايزين شوشرة تأثر على الاحتفالية، فسكتوا مضطرين.. وأخدت غادة كل النجاح، وتكريمات، ولقاءات، وبرامج، ومؤتمرات، لدرجة أنها القت كلمة مصر في مؤتمر للأمم المتحدة، وبقي لها شهره عالميه".