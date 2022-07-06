شكرا لقرائتكم خبر عن مسام: تطهير الأراضى اليمنية من أكثر من 1100 لغم خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام تمكن فرقة الهندسية من انتزاع أكثر من 1100 لغم زرعتها جماعة الحوثي في مناطق مختلفة من البلاد.



وقال المشروع - في بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية" - إن فرق التطهير تمكنت خلال الأسبوع الماضي من انتزاع، 1143 لغما زرعتها الجماعة الحوثية في مختلف المحافظات.



وأوضح أن الألغام المنزوعة منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و312 لغما مضادا للدبابات، و777 ذخيرة غير متفجرة، و46 عبوة ناسفة.



وأشار إلى أن عدد الألغام التي نزعت حتى الآن خلال شهر يونيو ارتفع إلى 6.509 ألغام.



يذكر أن مشروع مسام تمكن من انتزاع 348 ألفا و883 لغما زرعتها الجماعة الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال وكبار السن.