عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ11 لغة.. روبوت يرد على أسئلة الحجاج داخل المسجد الحرام

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

تواصل السلطات السعودية استقبال ضيوف الرحمن لزيارة بيت الله الحرام، وأعدت لذلك العديد من الخدمات للتيسير على الحجاج.



وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تسخير الذكاء الاصطناعي لعمليات الفتوى داخل المسجد الحرام.

وأعدت رئاسة شؤون الحرمين "روبوتا توجيهيا"، للرد على السائلين، ويعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، والتواصل مع المشايخ عن بعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة، هي (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية)، عبر شاشة 21 بوصة تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل على نظام الشبكة اللاسلكية "واي فاي"، وبسرعة 5 جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.

وقال الشيخ سلطان البقمي، مدير إدارة السائلين في المسجد الحرام، إن رئاسة شؤون الحرمين وفرت وضمن جهودها في حج هذا العام 100 من أصحاب الفضيلة والمشايخ للإفتاء وإجابة السائلين في رحاب البيت العتيق، بهدف تسهيل أداء عباداتهم، مضيفا أن عدد المستفيدين من خدمة إجابة السائلين في رحاب البيت العتيق تجاوز 41 ألف مستفيد من خلال الرد على نحو 47 ألف سؤال، كما وصل عدد المكالمات الهاتفية إلى 16 ألف مكالمة.

وأكد البقمي سعي الرئاسة لتنفيذ عدد من المبادرات الموجهة لحجاج بيت الله الحرام منها مبادرة «فاسألوا أهل الذكر»، و«إرشادي بلغتي»، و«أرشدني»، والتي تعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات وإرشاد السائلين.