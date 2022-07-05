دراسة: التشجير يسهم بتحسين جودة المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

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ربط باحثون أمريكيون في دراسة حديثة، بين إعادة التشجير وتحسين جودة المياه، مطالبين المنشآت الملوِّثة للماء بزراعة المزيد من مساحات أراضيها.



وتتفاعل الأشجار مع البيئة من خلال امتصاص النيتروجين والفوسفور والكربون من التربة، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة ”بلوس وَانْ“، ونقلها موقع ”ناشونال جيوغرافيك“.

وأشار الموقع في تقرير إلى أن ”إعادة تشجير بعض الأراضي الهامشية في منطقة حوض نهر أوهايو في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أدى إلى تقليل خسائر المغذيات (الأسمدة) بشكل جذري، بأكثر من 90%، وبالتالي تحسين جودة المياه الجارية فيه“