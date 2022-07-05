شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان حول العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها بمختلف المجالات.



وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس" أن الرسالة تسلمها نيابةً عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائبه المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد.. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.