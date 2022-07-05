شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تدعم المبادرات السعودية لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الشؤون الإسلامية الماليزي الدكتور إدريس بن أحمد، عن ارتياح الحجاج الماليزيين من المعاملة الودية والخدمات عالية الجودة التي تقدمها الجهات المعنية، تحت رعاية وزارة الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية، مؤكداً حرص الحكومة الماليزية على مواصلة دعم جميع المبادرات والتحسينات التي أدخلتها حكومة المملكة للحفاظ على راحة وسلامة الحجاج.



واستعرض الوزير - خلال الجلسة الثانية بعنوان العناية برحلة الحاج من جلسات ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ46، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم /الثلاثاء/ - جهود الصحة الماليزية ومؤسسة صندوق الحج لتوفير كافة الخدمات وتعزيز التوعية بين الحجاج الماليزيين؛ منها توفير الأدوية واللقاحات والمتابعة الصحية الشخصية للحجاج، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية بالتعاون مع وزارة الصحة الماليزية.