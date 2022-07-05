شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان السعودي يتفقد جاهزية وحدات القوات المشاركة في مهمة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الثلاثاء، وحدات القوات المُسلحة المشاركة في مهمة الحج، للوقوف على استعداداتها وجاهزيتها التامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، استكمالاً لجهود الإشراف على سلامة الحجاج.

ونوه الرويلي - في كلمة للمشاركين في تأمين الحج ،وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - بحجم الجهود السخيّة والمباركة التي بذلتها الدولة في سبيل إنجاح حج هذا العام، مشيراً إلى أنها جهود استثنائية تعكس الاهتمام والرعاية لخدمة حجاج بيت الله، فضلا عن توفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دون أي استثناء أو تمييز.

وزار الرويلي المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع بعرفة، وأطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، إضافة إلى تفقده للكوادر الطبية والصحية، واستماعه إلى شرح موجز عن الاستعدادات الصحية وبما يكفل للحجاج أداء مناسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة.

ومن جانبها، أطلقت وزارة الحج والعمرة، حملة توعوية تحت شعار "الحج يبدأ منك" امتدادًا للجهود المستمرة لتكثيف أنشطتها في التوعويّة لموسم حج هذا العام 1443هـ، لتوضيح عدد من الإرشادات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوكيات العامة للحاج خلال رحلته لأداء المناسك.

ونشرت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، ضمن فعاليات الحملة مقطعًا مرئيًا بـ 7 لغات عبر منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن العمل، الذي يعتبر المنتج الرئيس للحملة، عددًا من الرسائل لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج من بينها الآداب والسلوكيات المستحبة في المشاعر المقدسة.

وتستهدف الحملة التوعوية التأكيد على أن رحلة الحج الناجحة تبدأ من الحاج نفسه من خلال الحرص على الالتزام والاهتمام بالتعليمات الصحيحة والتوجيهات الهامة لتسهيل رحلة الحاج، وتأمين الراحة والطمأنينة له ولبقية الحجاج، والحرص على أداء الطرق الصحيحة في الحرم والمشاعر لأداء مناسك الحج بسهولة ويُسر.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أطلقت مؤخراً 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ 14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف لتسهيل رحلة الحاج بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج أثناء تأدية المناسك.

وفي السياق، جهّزت وزارة الصحة السعودية ممثلة في مستشفى منى الوادي بالمشاعر المقدسة استعداداتها لاستقبال المرضى من حجاج بيت الله الحرام، حيث تبلغ السعة السريرية لمستشفى منى الوادي 160 سريرا، ويضم قسم الطوارئ بالمستشفى 24 سريرًا، و6 أسرّة للإنعاش القلبي الرئوي، و4 أسرّة لحالات الاشتباه في الأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 4 أسرة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة 25 سريرًا.

كما خصصت الوزارة 24 سريرا لضربات الشمس بمستشفى منى الوادي، تحسباً لمواجهة الحر وضربات الشمس التي تُسبب الإنهاك والإجهاد الحراري للحجاج، بينما يبلغ عدد العيادات الخارجية بالمستشفى 15 عيادة.

وجهّزت وزارة الصحة مستشفى "منى الجسر" بالمشاعر المقدسة بـ 26 سريرا للعناية الحرجة وعدد من غرف العزل سالبة الضغط، استكمالاً لعمل منظومة منشآتها الصحية بالمشاعر المقدسة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 150 سريراً، تنوعت ما بين أسرة للعناية الحرجة وخدمات الغسيل الكلوي والانعاش القلبي الرئوي، ويتم تقديم الخدمات من خلال 11 عيادة عامة تحوي جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لإمكانية استدعاء بعض التخصصات في حال وجدت حالات مثل (الأطفال أو أمراض