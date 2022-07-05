شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة ملونة للمسجد الحرام.. عمرها 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المسلمون فى كافة بقاع الأرض لموسم الحج هذا العام بعد انقطاع استمرة لمدة عامين بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وفى هذه الأثناء انتشرت صورة قديمة للمسجد الحرام قبل عشرات السنين. وبينما تتجهز المملكة العربية السعودية، لاستقبال الحجاج من كل أنحاء العالم، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، أول صورة ملونة للمسجد الحرام فى مكة المكرمة، والتى التقطت عام 1952.



الكعبة المشرفة من 70 سنة

وأظهرت الصورة، التى التقطتها حينها المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية، كيف كانت الكعبة المشرفة تبدو، وملامح المبانى السكنية التى كانت تحيط بالمسجد فى ذلك الزمان.

وحرصت دارة الملك عبد العزيز على كتابة تعليق على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه: "يتأهّب الحجاج هذه الأيام لأداء أقدس المناسك فى الإسلام، وتتوجه فيها الجموع الغفيرة إلى أطهر البقاع عند الله؛ لتوثق حكاية روحية عنوانها بسلام آمنين".

يذكر أن استعراض تلك الصورة التاريخية يأتى بالتزامن مع الاستعدادات القائمة لاستقبال الحجاج لموسم حج هذا العام.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أطلقت كتيبات رقمية بلغات عالمية، تهدف إلى تعريف الحاج بطريقة أدائه للنسك بالطريقة الصحيحة.

ونفذت رئاسة شؤون الحرمين -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، مبادرة (الكتيبات الرقمية باللغات العالمية) حيث وظفت التقانة في خدماتها لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام؛ حيث قامت بعمل منشورات للكتيبات الرقمية يتم أخذها بالماسح الضوئي عبر باركودات بعدة لغات عالمية من أهمها (الإنجليزية، الأوردية) يمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية بالقارئ الإلكتروني (QR) كما تم توزيع ملصقات على جميع المواقع المخصصة للمترجمين مصممة بباركودات لتحميلها، وذلك مواكبةً للتحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.