شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل عسكريين يمنيين فى هجوم مسيرة حوثية بالضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول محلى يمنى، اليوم الثلاثاء، إن عسكريين اثنين قتلا وأصيب اثنان آخران فى هجوم شنه الحوثيون بطائرة مسيرة، فى محافظة الضالع جنوبى اليمن، رغم الهدنة القائمة فى البلاد.

وذكر المسؤول، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات تابعة لجماعة الحوثي قصفت موقعًا أمنيًا، بالقرب من مديرية قتابة فى الأجزاء الشمالية من محافظة الضالع، مضيفًا أن الهجوم بطائرة مسيرة؛ أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وإصابة اثنين آخرين.

وأشار إلى أن سيارة إسعاف هرعت إلى موقع القصف لإنقاذ الجنود المصابين لكن القناصة الحوثيين المتمركزين في المنطقة استهدفتهم.

وذكرت القناة أن عناصر الحوثي ضاعفت من خروقاتها المتكررة و بوتيرة عالية خلال الشهر الأول (يونيو) من عمر الهدنة الأممية، بعد التمديد لها لشهرين إضافيين، مضيفة أن الخروقات الحوثية تسببت بمقتل ستة جنود وإصابة 29 آخرين، بينهم طفلين وطبيبين.

يشار إلى أنه قتل وأصيب 35 شخصاً بينهم مدنيين في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، أمس، بنيران عناصر الحوثي، ضمن خروقاتها للهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، خلال شهر يونيو الماضي.