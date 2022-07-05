شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: الشاب الذى أُعدم ضربًا أمس ضحية دول تحمى إسرائيل من المحاسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، جريمة الإعدام الميدانى البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق الشاب الشهيد أحمد حرب عياد (32 عامًا) من قطاع غزة، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح، عند فتحة جدار الفصل العنصري "فرعون" قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، أن هذه الجريمة الجديدة هي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي الذي ترتكبه قوات الاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إطلاق الرصاص على الفلسطيني بهدف القتل وفقا لأمزجتهم وحالاتهم النفسية دون أن يشكل أي خطر عليهم.

وتعد جريمة إعدام عياد، هي الثانية التي ترتكبها قوات الاحتلال خلال شهرين على فتحات جدار الفصل العنصري.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها، وحذرت من التعامل مع جرائم الإعدامات الميدانية وشهدائها كأرقام في الإحصائيات دون أي رد فعل يرتقي إلى مستوى تلك الجرائم.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية، بالتوقف عن توفير الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة ومساعدتها دائما على الإفلات من العقاب، وتشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية محكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.