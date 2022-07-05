شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنجح فى تجربة افتراضية من مشاهدة الكعبة والحجر الأسود بنظام ثلاثى الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أنها نجحت من خلال محاكاة تجربة الواقع الافتراضى الحاسوبى ضمن عالم ثلاثى الأبعاد الزائرين من مشاهدة الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وذلك ضمن خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى لمواكبة التحول الرقمى وفق رؤية المملكة 2030 .

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون لمعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهراني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، حرص الرئاسة على تفعيل الواقع الافتراضي في عدد من المجالات المتمثلة في ركن الحجر الأسود الافتراضي الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة بمجرد ارتداء النظارة الخاصة بالجهاز؛ ليكون المستخدم افتراضياً واقفاً أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود.

وأشار إلى أنه يُمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام ، بهدف أن يستمتع الزائر ويعيش التجربة بمشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضياً .

ومن جانبه، نوه مدير عام المعارض الرقمية بالرئاسة العامة ريان بن محمد المسعودي، بما يتميز به الركن من خلال التصميم بنفس الأبعاد الواقعية للحجر الأسود، وبالدقة العالية في التفاصيل من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي (vr) للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لافتاً الانتباه إلى إمكانية استخدام هذا النموذج في العديد من التطبيقات التقنية الأخرى والاستفادة منها في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي .

