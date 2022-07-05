شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يهنئ الجزائر باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الخارجية الأمريكى، أنطونى بلينكن، دولة الجزائر بمناسبة اليوم الوطنى، قائلا "نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتى لحكومة الجزائر وشعبها فى ذكرى استقلال الجزائر فى 5 يوليو".

وأضاف بلينكن - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الثلاثاء، "تعود علاقاتنا إلى معاهدة السلام والصداقة لعام 1795. ومنذ ذلك الحين طوّر الجزائريون والأمريكيون روابط اقتصادية وتعليمية وثقافية قوية ومتنامية " .

وتابع "لقد زرت الجزائر في مارس للتباحث مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان العمامرة، حول الكيفية التي يمكننا بها مواصلة تعميق هذه العلاقات. وتحقيقا لهذه الغاية، أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لكونها ضيف الشرف في معرض الجزائر الدولي الأخير ونتطلع إلى تعزيز مصالحنا الاقتصادية والأمنية المشتركة".

