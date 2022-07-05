شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى جراء اعتداء الاحتلال عليه بالضرب المبرح فى طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطينى من حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية، جراء الاعتداء عليه بالضرب المُبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عند فتحة بجدار الفصل العنصرى قرب طولكرم.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب أحمد حرب عياد (32 عامًا) استشهد نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى أراضى عام 1948.

وأشارت عائلته إلى أنه تم إبلاغهم بالخبر فى ساعات الليل من قبل سلطات الاحتلال، وسلموهم جثمانه عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، حيث تمت الصلاة عليه فى ساعة متأخرة فى مسجد الشهداء بحى الزيتون، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة.

وحسب ما أفادت به عائلة الشهيد، فقد استشهد نجلهم بسبب التعدي عليه بالضرب المبرح، فيما أصيب عامل آخر برصاص الاحتلال، الذي أطلق النار بكثافة عند فتحة الجدار.