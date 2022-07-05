شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يقرض تونس 130 مليون دولار للمساهمة فى توفير احتياجاتها من الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيّد، وألكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولى بتونس اتفاقية قرض بقيمة 130 مليون دولار أمريكى سيخصص لتمويل واردات من القمح اللين والشعير وكذلك لاقتناء البذور بالنسبة للموسم الفلاحي القادم إلى جانب تشجيع المنتجين على تحسين المردودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي إلياس حمزة والرئيس المدير العام لديوان الحبوب.

وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أن سعيد ثمن دعم البنك الدولي لتونس خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء أزمتي، جائحة "كورونا" وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.. مشيرًا إلى أن دعم البنك الدولي لهذه السنة قد بلغ 500 مليون دولار شمل المجال الصحي وبرنامج الأمان الاجتماعي والمساهمة في تأمين الحاجيات من الحبوب وكذلك البذور.

من جانبه، أكد إلياس حمزة أن هذا التمويل يندرج في سياق دعم جهود الدولة لتوفير مخزون من الحبوب والبذور عالية الجودة فضلًا عن مساعدة الفلاحين والمنتجين للألبان على تطوير أنشطتهم والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال ألكسندر أروبيو إن البنك الدولي يؤكد، من خلال هذا التمويل، وقوفه إلي جانب تونس للتخفيف من حدة التأثيرات الناتجة عن الجائحة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية ومساعدتها على مجابهتها، مجددا استعداد البنك لمواصلة دعم تونس لإنجاح برامجها الإصلاحية والتنموية.