شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى: هناك من يريد استهداف القوات المسلحة وتوجيه الشارع وفق رغباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى أن الجيش الليبى يحمى تطلعات الشعب، بما فى ذلك الوصول إلى انتخابات نزيهة فى البلاد، موضحا أن هناك من يريد توجيه الشارع وفق رغباته، مثل السعى إلى استهداف القوات المسلحة فى ليبيا.

وقال المسمارى ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية من "بنغازى"، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة العسكرية تدعم الشعب الليبي في أي حراك سلمي وما ينادي به من مطالب مشروعة، مضيفا: "سنحميه وسنلبي مطالب الشعب مثلما قمنا بذلك في 2014 عندما خرجوا إلى الساحات والميادين للمطالبة بإنهاء تواجد الميليشيات في البلاد".

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش يدعم الحراك، شريطة أن يكون سلميا ومنظما بشكل جيد، وعلى نحو لا يسمح باختراق جهة ما تسعى لتحقيق أهداف حزبية أو طائفية، مؤكدا - حول دخول الإخوان موجة الاحتجاجات- أن المخاوف مبنية على تقارير ومتابعة من الأجهزة الأمنية لكل من تحدث عن الحراك قبل قيامه، موضحا أنه هناك محاولة دؤوبة من تنظيم الإخوان لاستغلال الاحتجاجات.

وأوضح أن الليبيين فوجئوا اليوم بصدور بيان عن منظمة تابعة للإخوان في الولايات المتحدة سمت نفسها "حراك ليبيا الحديثة"، مضيفا أن هذه "المنظمة" قدمت طلبا إلى بعثة منظمة الأمم المتحدة في ليبيا كما أصدرت ما وصفه بالبيان رقم واحد.